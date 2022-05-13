İngiltere: Putin üzerindeki baskıyı sürdürmemiz çok önemli

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İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Almanya'da, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Truss, "Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik ederek ve (Rusya'ya) yaptırımları artırarak, Vladimir Putin üzerindeki baskıyı sürdürmemiz şu anda çok önemli" ifadesini kullandı.

G7'nin, Ukrayna krizi sırasında özgürlük ve demokrasiyi korumak için hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Truss, "Tam da bunu yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İngiltere 8 Mayıs’ta Ukrayna'ya 1.6 milyar dolar (1.3 milyar sterlin) ek askeri destek paketi gönderileceğini duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna parlamentosunda videokonferans yoluyla yaptığı konuşmada Rusya’nın 2014’de Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı yasadışı şekilde ilhak etmesini konusuna değinerek “Ukrayna daha önce işgal edildi, Kırım Ukrayna'dan alındığında ve Donbass'ta savaş başladığında gerçek şu ki neler olduğunu kavramak için çok geç kaldık. O zaman Vladimir Putin'e karşı uygulamamız gereken yaptırımları toplu olarak uygulamayı başaramadık. Aynı hatayı tekrar yapamayız” ifadelerini kullanmıştı.