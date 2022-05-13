İran güçlerinden Kürt kolberlere saldırı: 4 yaralı

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, İran rejim güçleri Meriwan kenti yakınlarındaki Dolebi sınır bölgesinde bir grup Kürt kolbere ateş açtı.

Raporda, 4 Kürt kolberin yaralandığı, birinin ise İran güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Meriwan’a bağlı Serdoş köyü nüfusuna kayıtlı kolberlerin isimleri şöyle: Eyüp Pirozi, Ebubekir Fetahi, Dana Pirozi ve Ali Pirozi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.