Politika

İran güçlerinden Kürt kolberlere saldırı: 4 yaralı

İran rejim güçlerinin Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Meriwan kentinde açtığı ateş sonucu 4 Kürt kolberin yaralandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Doğu Kürdistan Rojhilat Meriwan Kürt kolber

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü'nün (Hengaw) raporuna göre, İran rejim güçleri Meriwan kenti yakınlarındaki Dolebi sınır bölgesinde bir grup Kürt kolbere ateş açtı.

Raporda, 4 Kürt kolberin yaralandığı, birinin ise İran güçlerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Meriwan’a bağlı Serdoş köyü nüfusuna kayıtlı kolberlerin isimleri şöyle: Eyüp Pirozi, Ebubekir Fetahi, Dana Pirozi ve Ali Pirozi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv