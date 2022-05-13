CHP Genel Başkan Yardımcısı: Kaftancıoğlu'yla ilgili karar siyasidir

Azad ALTUN / İSTANBUL (K24)

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

Hapis cezasının yanı sıra Kaftancıoğlu'na siyasi yasak kararı uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Konuyla ilgili K24’e değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, şunları söyledi:

“Tabii ki burada binlerce CHP’li olarak haksızlığa, hukuksuzluğa karşı biz buradayız. Biz yılmayacağız, sizin hiçbir baskınıza boyun eğmeyeceğiz. Canan Başkanın yanındayız diyoruz. Genel Başkanımız bugün buradan çok büyük bir meydan okuma gerçekleştirdi. Dedi ki; Türkiye’deki her haksızlığın, her hukuksuzluğun karşısında olacağım. 21 Mayıs’ta bütün vatandaşlarımızı İstanbul’daki mitinge davet ediyorum. Bursa’daki miting iptal edildi, 21 Mayıs’ta İstanbul’da bu miting gerçekleşecek. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı hep birlikte İstanbul’dan tüm dünyaya sesimizi duyuracağız. Çünkü burada alınan karar siyasi bir karardır.”

Onursal Adıgüzel, “Görüyoruz ki mahkemeleriyle İstanbul’un rövanşını almak isteyen bir iktidar var. Görüyoruz ki güvenlik güçleriyle, önce gezi davasıyla başlayan, bugün işte Canan Kaftancıoğlu ile devam eden bir karar var ve bu kararların hepsinin arkasında İktidarın kaybetme korkusu var” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, “Biz görüyoruz bu kaybetme korkusunu ve vatandaşın gerçek gündemini değiştirmeye çalışıyorlar” diyerek, şunları kaydetti:

“Vatandaş yoksulluktan, vatandaş işsizlikten, vatandaş ekonomiden ve Suriyelilerden şikâyet ederken; Türkiye’yi yönetenler talimatlarıyla muhalefet partilerini hedef alıyorlar, muhalif sesleri hedef alıyorlar ve onları cezalandırmaya çalışıyorlar. Biz de buradan hep birlikte binlerce Cumhuriyet Halk Partili olarak, demokrasiye inanan binlerce İstanbullu olarak diyoruz ki, biz sizin bu haksızlığınız, hukuksuzluğunuz, adaletsizliğiniz karşısında boyun eğemeyeceğiz. İlk seçimlerde Türkiye’de iktidar değişecek, Adalet ve Kalkınma Partisi kaybedecek ve bu haksızlığa, hukuksuzluğa imza atan herkes de mahkemeler önünde hesap verecek. Ama gerçekten adaletli mahkemeler önünde hesap verecek. Tekrar sizin aracılığınızla bütün yurttaşlarımız 21 Mayıs’ta İstanbul’da olacak mitingimize davet ediyorum. Hep birlikte hak, hukuk, adalet diyelim diyoruz.”