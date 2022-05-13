Politika

Van’da 15 günlük yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
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kürdistan Van etkinlik yasak

HABER MERKEZİ

Van Valiliğinden yapılan açıklamada kentte gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre yarından itibaren başlayacak yasak 29 Mayıs'a kadar sürecek.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van sınırları içinde 14 Mayıs'tan geçerli 28 Mayıs da dahil 15 gün süreyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

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