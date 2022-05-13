Başbakan Mesrur Barzani'den BAE halkına başsağlığı mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Haberi derin bir üzüntüyle aldığını belirten Başbakan, “Şahsım ve Kürdistan halkı adına, BAE yönetimi ve halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

“Yüce Allah’tan kendisini cennetiyle mükafatlandırmasını niyaz ediyorum” diyen Başbakan, “Ömrünü halkına ve insanlığa hizmete adadı. Yüce Allah’tan hepinize sabır ve huzur diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan bugün hayatını kaybetti.

Başkanlık İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE halkı, Arap ve İslam ülkeleri ile tüm dünyaya Al Nahyan'ın cuma günü 74 yaşında vefat ettiği haberinin duyurulduğu" ifade edildi.

Ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildiği ve bayrakların yarıya indirileceği kaydedilirken, bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de 3 gün çalışmalara ara verileceği belirtildi.