Erdoğan’dan ABD’ye ‘YPG’ tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

ABD'nin YPG'ye yaptırım muafiyeti ile ilgili soruya Erdoğan, "Dereyi görmeden paçayı sıvamanın anlamı yok. Biden ne gibi açıklamalar yapar ya da yapacak şu an bunu bilemiyorum. Her şeyi gördükten sonra biz de tavrımızı koyarız" şeklinde yanıt vererek şöyle devam etti:

"Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse, YPG'de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değildir. Zaten Amerika maalesef son dönemlerde gelen yönetimin hepsine PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. TIR'larla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum. Eğer burada PKK'sı, YPG'si şusu busu vesaire kim olursa olsun, şu anda Pençe-Kilit harekatını izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz. Bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. Şu anda Pençe-Kilit'te dün itibariyle 82 tane terörist etkisiz hale getirilmiştir. Havaların olumlu seyri halinde bu rakam çok daha ilerilere inşallah devam edecektir. Çünkü bizim bu teröristlere göz açtırma lüksümüz yok. Bunu bütün bize dost görünen ülkelere de söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği kararlarıyla ilgili yöneltilen soruya Erdoğan, gelişmeleri takip ettiklerini fakat olumlu bir düşünce içinde olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın NATO'yu da arkasına alarak Türkiye'ye takındığı tavrı biliyorsunuz bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki, İskandinav ülkeleri maalesef terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalan Oraların daha ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bundan dolayı buna olumlu bakmamız mümkün değil.”

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

2.5 aylık savaş sürecinin ardından son değerlendirmeniz nedir şeklindeki soruya ise Erdoğan, "Bunu tasvip etmek mümkün değil. Gerek Sayın Putin'le gerek Zelenskiy ile yaptığım görüşmelerin hepsinde bu işi bir an önce durdurma noktasında telkinlerimiz olmuştur. Bundan sonra da aynı telkinlerimiz devam edecektir. Savaşların tasvibi söz konusu değildir. Savaşın iyisi olmaz. Burada bunca insanlar ölüyor. İşin maddi, manevi her yönüyle zararları ortada. Dolayısıyla da bundan sonraki görüşmelerimizde de bunları kendilerine telkin edeceğiz" şeklinde yanıtladı.