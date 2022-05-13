İran Dışişleri Bakanı: Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşma mümkün

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya dönüş yönünde karar alması ve taahhütlerine bağlı kalması halinde Viyana'da yapılan müzakerelerde "iyi ve güvenilir" bir anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın, İran'daki temaslarını değerlendirdi.

Aynı zamanda Viyana'daki müzakerelerin koordinatörü olan Mora'nın, Tahran'a yaptığı ziyaretin ve İranlı Başmüzakereci Ali Bakıri ile temaslarının, müzakerelerde anlaşmaya varılamayan konulara çözüm üretmek için bir fırsat olduğunu belirten Abdullahiyan, "ABD, siyasi karar alır ve taahhütlerine bağlı kalırsa iyi ve güvenilir bir anlaşmaya ulaşmak mümkündür" ifadelerini kullandı.

İRAN İLE NÜKLEER MÜZAKERELER

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı nükleer görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise AB aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

Viyana'daki nükleer görüşmeler, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına ilişkin İran'ın öne sürdüğü şart üzerine çıkmaza girmişti.

AB Siyasi Direktörü ve Başmüzakereci Mora, İran ile ABD arasındaki çıkmazı ortadan kaldırma çabaları kapsamında 10 Mayıs'ta üç günlük ziyaret kapsamında Tahran'ı ziyaret etmişti. Bununla birlikte Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de dün Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü. Katar'ın da İran ile ABD arasındaki meseleler nedeniyle çıkmaza giren nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu belirtilmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bugün iki ay aradan sonra müzakere sürecinin yeniden başladığını duyurdu.