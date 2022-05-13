Başkan Barzani’den BAE Devlet Başkanı için taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başkan Barzani, BAE lideri Bin Zayid’in vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü vurgulayarak, rahmet dileğinde bulundu.

Başkan Barzani’nin mesajı şöyle:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Büyük bir üzüntüyle kardeş Birleşik Arap Emirliklerinin Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın vefat aldık.

Yüce Allah’tan merhumu rahmetiyle şad etmesini ve mekanını cennet etmesini diliyorum.

Taziye, başsağlığı ve acıya ortak olduğumu Sayın Şeyh Muhammed bin Zayid bin Sultan Al Nahyan ve değerli BAE halkına sunuyorum.

Merhumun çizdiği öncü yolun, devlet yönetimindeki arkadaşları ve halkın çabalarıyla devam edeceğine inancımız tamdır.

Allah BAE halkını ve liderliğini korusun.

Allah’a aitiz ve yine ona döneceğiz.”