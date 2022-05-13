Politika

ABD ile Rusya arasında üst düzey görüşme

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil ateşkes" çağrısında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Şubat ayında Ukrayna’ya yönelik başlatılan saldırılardan bu yana ABD ile Rusya arasında ilk defa görüşme gerçekleştirildi.   

ABD Savunma Bakanı Llyoyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında yapılan telefon görüşmesinde Ukrayna ele alındı. 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Lloyd Austin'in Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile 18 Şubat'tan sonra ilk kez telefonda görüştüğü duyuruldu.

Açıklamada, "Bakan Lloyd Austin, 18 Şubat'tan bu yana Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ilk kez 13 Mayıs'ta görüşmüştür. Bakan Austin, (Rusya'ya) Ukrayna'da acil ateşkes çağrısında bulunmuş ve iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkati çekmiştir" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'ta başlamış, o tarihten bu yana devam eden savaşta ABD ile Avrupa ülkeleri Moskova'ya yönelik çok sayıda yaptırım kararı almıştı.

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