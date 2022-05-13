Peşmerge Bakanlığı heyeti ABD’ye gidiyor

ERBİL (K24)

Peşmerge ve Irak ordusu ortak heyeti, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) daveti üzerine Washington’a gidecek.

Peşmerge Bakanlığı Enformasyon ve Ulusal Bilinç Birimi Müdürü Osman Muhammed, CENTCOM’un daveti üzerine Peşmerge ve Irak ordusu ortak heyetinin yarın ABD’ye gideceğini belirtti.

Muhammed, heyetin 5 Savaş Medya Ağı üyesinden oluştuğunu ifade etti.

ABD’nin her açıdan Peşmerge ve Irak ordusuna destek olduğunu kaydederek, özellikle de basın DAİŞ’in şiddet inancına karşı nasıl mücadele edileceği konusunda destek verdiğini bildirdi.