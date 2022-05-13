MSB’den açıklama: 1 asker hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, “Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde PKK tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Patlamada, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
EYP’nin patlaması sonucu hayatını kaybeden askerin Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler olduğu kaydedildi.
TSK tarafından yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonu Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki sürdürülüyor.