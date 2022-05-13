Politika

MSB’den açıklama: 1 asker hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, “Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde PKK tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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kürdistan Pençe Kilit operasyonu tsk

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, “Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde PKK tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 1 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Patlamada, 3 askerin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

EYP’nin patlaması sonucu hayatını kaybeden askerin Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler olduğu kaydedildi.

TSK tarafından yürütülen “Pençe-Kilit” operasyonu Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki sürdürülüyor.

 

 

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