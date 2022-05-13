Ekonomi

Rusya'da enflasyon son 20 yılın zirvesinde

Rusya’da yıllık enflasyon nisanda yüzde 17,83 ile Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
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dünya Rusya Enflasyon

HABER MERKEZİ

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkede gıda ürünlerinin fiyatı nisanda yüzde 20,5 artış gösterdi.

Söz konusu dönemde, gıda dışı ürünlerin fiyatları yüzde 20,2, hizmet ürünlerinin fiyatı yüzde 10,9 yükseldi.

Rusya’da yıllık enflasyon da nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,69’dan Ocak 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,83’e çıktı.

Rusya Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, ülkede yıllık enflasyon oranının 2022’de yüzde 18 ila 23 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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