Türkiye’de Covid-19: 1534 yeni vaka, 7 ölüm
HABER MERKEZİ
Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate bin 534 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.
Buna göre son 24 saate bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı bin 673 oldu.
Günlük vaka sayısı dün bin 778, vefat sayısı ise 8 olmuştu.
Son 24 saatte 134 bin 027 Covid-19 testi yapıldı.