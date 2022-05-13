Politika

Biden’dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecine destek

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı görüşmede söz konusu iki ülkenin NATO üyelik sürecine destek vereceğini bildirdi.
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Joe Biden
Joe Biden
ABD Joe Biden ABD Finlandiya İsveç NATO

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Andersson ve Niinisto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede ABD, İsveç ve Finlandiya arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin ele alındığına işaret edilen açıklamada, Transatlantik güvenliğinin güçlendirilmesi vurgusu yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, NATO'nun açık kapı politikasına desteğine ve Finlandiya ile İsveç'in kendi geleceklerine, dış politikalarına ve güvenlik anlaşmaları yapma hakkına desteğini dile getirdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede liderlerin, küresel konularda ülkeler arasındaki iş birliğini ele aldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya desteğe devam edilmesine yönelik taahhüt verildiği vurgulandı.

BEYAZ SARAY: TÜRKİYE İLE ÇALIŞIYORUZ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.

Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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