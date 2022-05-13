KSDP lideri: Irak Cumhurbaşkanı, Federal Mahkemenin kararlarını durdurabilir

ERBİL (K24)

Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Kerkük, Xaneqin ve diğer Kürdistani bölgelerde Araplaştırma projelerinin devam ettiğini kaydederek, Iraklı siyasi tarafların Irak Federal Yüksek Mahkemesi üzerinden Kürdistan halkına daha çok baskı yapmak istediğini belirtti.

K24’ün canlı yayın konuğu olan KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud, Kerkük’te yaşanan baskıların Irak Anayasası’nın uygulanmaması nedeniyle olduğunu ve gelecekte de bu baskıların artacağını ifade etti.

“Baas da uygularsa, şimdi de yapılsa Araplaştırma Araplaştırmadır. Coğrafik açıdan Kürdistan sınırlarını daraltmak isteyenler, siyasi ve ekonomik açıdan da Kürdistan halkını daraltmak istiyor” diyen KSDP lideri, Irak Cumhurbaşkanı’nın yaşananlara sessiz kalmasını da eleştirdi.

Irak’ın aldığı tüm kararların Kürtler tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Mahmud, “O mahkemenin yargıçları Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıyor. Cumhurbaşkanı önlerini kesebilir ve yetkilerini alabilir. Eğer Cumhurbaşkanı idam kararını iptal edebiliyorsa nasıl mahkemenin kararlarına karşı duramaz” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı’nın Federal Mahkemenin Kürdistan Bölgesi’nin petrol ve gaz yasasıyla ilgili kararını durdurabileceğini ve kararı veren yargıçları cumhurbaşkanlığı kararıyla emekliye sevk edebileceğini bildiren KSDP lideri, Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin Saddam Hüseyin ve Ahmed Hüseyin’in yasalarıyla çalıştığını ve Kürdistan Bölgesi’ndeki hukuk uzmanlarının buna karşı sesini yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

KSDP lideri, “Kerkük, Dubiz, Sergeran, Dakuk, Qaretep, Tuzhurmatu ve Xaneqin’de Kürdistan halkının evlerinden çıkarılmasına ve Araplaştırma politikalarına nasıl sessiz kalınır” diye sordu.

Kürdistan Bölgesi’nin Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin hiçbir kararını uygulamaması gerektiğini kaydeden KSDP lideri, çünkü bunun geri çekilmek olduğunu ve Kürtlerin petrol ve gaz satışının engellenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Sadr Hareketi’nin Irak Parlamentosu’na bir yasa tasarısı verdiğini ve buna göre, İsrail’le ilişkisi olan bir ülkeyle ilişkisi olan kişiler hakkında inceleme yapılması gerektiğini kaydeden KSDP lideri, Bunun Kürdistan’a karşı bir tutum olduğunu ve Türkiye yoluyla satılan petrolün engellenmesinin hedeflendiğini belirtti.

KSDP lideri, Iraklı siyasilerin Kürdistan’ın gelir yollarını kapatmak istediklerini dile getirdi.