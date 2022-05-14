BMGK ve Biden’dan ‘Gazeteci Ebu Akile'nin öldürülmesi soruşturulmalı’ çağrısı

HABER MERKEZİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaptığı açıklamada, haber takibi sırasında öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan BM Güvenlik Konseyi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı.

BIDEN: BU OLAYIN SORUŞTURULMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği etkinlikte, gazeteci Ebu Akile'nin İsrail'de öldürülmesiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Biden, "Tüm detayları bilmiyorum; bu olayın soruşturulması gerektiğini biliyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada İsrail güçleri, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin naaşını, Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesi'nden omuzlarında çıkarmaya çalışanlara kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da son kez basın toplantısı düzenledi.

Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etmesine ilişkin görüntüleri değerlendiren Psaki, "Bu görüntüleri gördük, bu oldukça rahatsız edici" ifadesini kullandı.

Psaki, yaşamını yitiren bir gazeteciyi herkesin anması gerektiğini belirterek, "Bugünkü cenaze törenine müdahale rahatsız edici, bu müdahaleyi üzüntüyle karşılıyoruz, bu barışçıl bir süreç olmalıydı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Akile'nin Doğu Kudüs'te düzenlenen cenazesi sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle AB'nin "dehşete kapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "AB, İsrail polisinin cenaze törenine katılanlara orantısız güç kullanması ve saygısızca davranmasını kınamaktadır. Taciz ve aşağılama olmadan barış içinde veda edilmesine ve yas tutulmasına izin verilmesi asgari insani saygıdır" ifadesine yer verildi.

Fransa’nın İsrail'deki başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fransa’nın koruması altındaki St Joseph Hastanesinde Şirin Ebu Akile’nin cenaze töreni sırasında yaşanan polis şiddetinin kaygı verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin derinden "şoke ettiği" vurgulandı.

ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Katar merkezli Al Jazeera kanalının deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin 11 Mayıs’ta sabah erken saatlerde Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Filistin makamları, Ebu Akile'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail makamları ise Ebu Akile'nin Filistinlilerin açtığı ateş sonucu öldürülmüş olabileceği yönünde işaretler bulunduğunu belirtmiş ve Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinli silahlı kişilerin ateş açtığı görüntüleri paylaşmıştı.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.