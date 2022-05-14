Pentagon: Türkiye’nin duruşunu anlamaya çalışıyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmadığı yönündeki açıklamaları ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) günlük basın brifinginde gündeme geldi.

Erdoğan’ın sözlerinin hatırlatılması ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in bu sözleri nasıl karşıladığının sorulması üzerine Sözcü John Kirby, “Şu aşamada Türkiye’nin bu konudaki duruşunu anlamaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Daha ayrıntılı yorum yapmadan önce size tavsiyem Türklerle bu açıklamanın detaylarını konuşmanızdır” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından ABD’nin Türkiye’yi halen bir NATO müttefiki olarak görüp görmediği şeklindeki bir soruya da Kirby, “Elbette Türkiye değerli bir NATO müttefiki ülke” yanıtını verdi.

Pentagon Sözcüsü, “Türkiye’nin NATO müttefiki olması durumu değişmiş değil. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında diyalog sağlanması konusunda çaba sarf ediyor. Ayrıca Ukrayna’ya destek veriyorlar. Dolasıyla Türkiye’nin NATO’daki konumunu değiştirecek bir şey olmadı” diye konuştu.