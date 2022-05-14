Sağlık

Yeni Zelanda Başbakanı coronavirüse yakalandı

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Jacinda Ardern
Jacinda Ardern
dünya Yeni Zelanda Jacinda Ardern coronavirüs

HABER MERKEZİ

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Ardern'in semptomlarının hafif olduğunu ve yedi günlük ev karantinasına girdiğini söyledi.

Ardern, partneri Clarke Gayford'un virüse yakalanmasından sonra geçtiğimiz Pazar gününden bu yana karantinadaydı.

Yeni Zelanda, 2020'de pandemi ile mücadele için en katı önlemleri uyguladı. Virüsten kaynaklanan 892 ölümle Yeni Zelanda gelişmiş ülkeler arasında en düşük ölüm oranına sahip.

Bununla birlikte ülke, Mart ayında kısıtlamaların hafifletilmesinden bu yana Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında artışa tanık oldu.

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