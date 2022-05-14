Malatya’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

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Şehmus Er (29) idaresindeki hafif ticari araç, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi Darıpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçtan çıkardığı sürücü ile bir yaşındaki Enbiya Er ve Zeynep Tuaç yaşamını yitirdi.

Erdal (39) ve Melekşah Tuaç (38) ile Günay Er (20), ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Tuaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)