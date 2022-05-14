Yaşam

Malatya’da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan malatya Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Şehmus Er (29) idaresindeki hafif ticari araç, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi Darıpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçtan çıkardığı sürücü ile bir yaşındaki Enbiya Er ve Zeynep Tuaç yaşamını yitirdi.

Erdal (39) ve Melekşah Tuaç (38) ile Günay Er (20), ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Tuaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv