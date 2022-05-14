Kürt parti ve hareketleri: Kürdistan Bölgesi’nin kazanımları korunmalı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da ortak açıklama yapan PAK, PSK ve TDK, İran ile Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi topraklarındaki saldırılarına ve inşa edilen karakollara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK’nin Rojava’daki eylem ve politikalarının bu tür saldırılara zemin hazırladığı belirtilen açıklamada, “PKK söz konusu politikalarından vazgeçmeli ve Kürtlerin kazanımlarını savunmak için koordineli hareket etmelidir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye Kürtlerin başarılarından, politikasından ve statüsünün güçlenmesinden duyduğu memnuniyetsizliği açıkça gösteriyor. Aynı zamanda PKK’nin politikaları, tutumları ve eylemleri Türkiye ile İran’ın hedeflerine ulaşmasına zemin hazırlıyor.”

Kürt parti ve hareketleri, “Şengal’in Kürdistan Bölgesi’nin bir parçası olarak Erbil yönetimine devredilmesi, PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı duyması ve işgalcilerin amaçlarına hizmet eden eylemlerinden kaçınması gerekir” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “Barzani ailesi ve KDP’ye yönelik olumsuz davranış ve açıklamalara rağmen Sayın Başkan Mesud Barzani’nin tutumu Kürt savaşının yaşanmasının önüne geçiyor, Sayın Barzani Kürtlerin Kürt kanını dökmesine izin vermiyor” denildi.

Başkan Mesud Barzani’nin duruşunun saygıyı hak eden bir duruş olduğunu kaydeden parti ve hareketler, “Sayın Barzani, açıklamalarında da hiç kimsenin kendisinin bu yapıcı tutum ve hassasiyetine zarar vermemesi gerektiğini ifade etmelidir” dedi.