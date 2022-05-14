BAE başkonsolosundan Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür

ERBİL (K24)

73 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al-Nahyan'ın Erbil’deki taziye kabulleri devam ediyor.

K24’e konuşan BAE’nin Erbil Başkonsolosu Ahmed el-Zahiri, taziye mesajları için Kürdistan Bölgesi Yönetimi ve halkına teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi ile BAE ilişkilerinin tarihi olduğunu belirtti.

El-Zahiri, ikili ilişkilerin temellerinin atılması ve güçlenmesinde temel etkeni Başkan Mesud Barzani olduğunu vurguladı.

Başkonsolos el-Zahiri, “BAE Başkonsolosluğu adına Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür ediyoruz. Gerek yönetim, gerekse de halk nezdinde BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al-Nahyan'ın vefatı dolayısıyla üzüntülerini paylaştılar” dedi.

BAE - Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin iyi bir seviyede olduğunu belirten el-Zahiri, “Bu da Başkan Mesud Barzani’nin güçlü kişiliği sayesinde oldu. BAE’yle güçlü bir ilişkisi var. Bu ilişkilerin gelecekte de devam etmesini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

El-Zahiri sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şeyh Halife, tüm bölge halkları tarafından sevilen bir şahsiyetti. Al-Nahyan kuruluşunun da başte Barzani Yardım Vakfı olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ndeki insani yardım kuruluşlarıyla iyi ilişkileri var. Bu ilişkiler de dostluk ve yardımlaşma temelinde kurulmuştur. BAE yönetiminin tüm dünya yönetimleriyle iyi ilişkileri var. Kürdistan Bölgesi yönetimi ve halkı da bunlardan biridir. BAE Başkonsolosluğu olarak Barzani Yardım Vakfı’yla ortak çalışmalarımız var. Göçmen ve kimsesiz çocuklar için çok sayıda ortak projemiz bulunuyor. Konukseverliği için Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür ediyoruz.”

BAŞKAN BARZANİ’NİN TEMSİLCİSİNDEN TAZİYE ZİYARETİ

Bu arada Başkan Barzani’nin Temsilcisi Sidad Barzani, BAE Başkonsolosluğu’na taziye ziyaretinde bulundu.

Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi de Al-Nahyan’ın taziyesine katıldı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi parti temsilcileri de BAE Başkonsolosluğu’na taziye ziyaretinde bulunuyor.