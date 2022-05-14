Başbakan’dan yeni BAE liderine tebrik

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı tebrik ederek kendisinde başarılar diledi.

Başbakan mesajında, “Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini dört gözle bekliyorum, Majestelerine görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.