Başkan Barzani ile Belçika büyükelçisi Suriye ve Şengal’i görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Belçika’nın Bağdat Büyükelçisi Filip Vanden Bulcke’yi kabul etti.

Görüşmede Irak’ın siyasi durumu, siyasi süreç önündeki engeller ve hükümet kurma adımları ele alındı.

Başkan Barzani’nin Kürdistan halkının mücadelesindeki rolüne övgüde bulunan Büyükelçi Bulcke, farklı alanlardaki ikili ilişkilerden dolayı Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Suriye’nin durumu hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Şengal’in durumunun normalleşmesi ve halkın evlerine dönmesi konuları da görüşmede değerlendirildi.