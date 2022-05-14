Neçirvan Barzani’den Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’a tebrik
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı tebrik etti.
Al Nahyan’a görevinde başarılar dileyen Neçirvan Barzani, “Kardeş Emirlik halkının güvenlik, refah ve refahının devamını diliyorum” ifadesini kullandı.
Neçirvan Barzani ayrıca, ikili işbirliği ve ortak çalışma için sabırsızlandığını ifade etti.
Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.
اهني وابارك لاخي العزيز صاحب السمو الشيخ محمد بن زاید آل نهيان لانتخابه رئيسا لدولة الامارات العربية المتحدة، راجيا لسموه التوفيق والسداد في مهامه، ولشعب الامارات الشقيق دوام الامن والرفاه والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، متطلعا الى المزيد من التعاون والعمل المشترك بيننا.— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) May 14, 2022