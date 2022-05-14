Neçirvan Barzani’den Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’a tebrik

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı seçilen Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı tebrik etti.

Al Nahyan’a görevinde başarılar dileyen Neçirvan Barzani, “Kardeş Emirlik halkının güvenlik, refah ve refahının devamını diliyorum” ifadesini kullandı.

Neçirvan Barzani ayrıca, ikili işbirliği ve ortak çalışma için sabırsızlandığını ifade etti.

Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın yerine bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan yeni Devlet Başkanı olarak seçildi.