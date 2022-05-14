Politika

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
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ABD ABD saldırı yaralı Milwaukee kenti

HABER MERKEZİ

Milwaukee İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, NBA play-off karşılaşmalarının yapıldığı Milwaukee'nin Deer bölgesindeki bir eğlence mekanının önünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Deer'deki kavganın ardından silahlı saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, görgü tanıklarının 6 ila 8 el ateş edildiğini aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda aralarında 30 yaşındaki bir erkekle 16 yaşındaki genç kızın da olduğu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, saldırıyla ilgili 29 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırı, Boston Celtics'in Milwaukee Bucks'ı 108-95 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlendi.

Milwaukee Emniyeti, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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