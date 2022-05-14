Politika

Necef’te Baas döneminden kalma toplu mezar bulundu

Toplu mezarda şimdiye kadar 15 ceset bulunurken, söz konusu alanda 100 cesedin olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Necef toplu mezar Şabaniye Ayaklanması Baas rejimi

HABER MERKEZİ

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde toplu mezar bulundu.

AFP’de yer alan haberde, Necef kentinde bulunan toplu mezarın 1990’lı yıllara ait olduğu belirtildi.

Toplu mezarda şimdiye kadar 15 ceset bulunurken, söz konusu alanda 100 cesedin olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

Şehitler Kurumu Müdürü Abdullah el-Nai, toplu mezarda 100’den fazla cesedin olduğunu kaydederek, sayının artma durumunun durumun olduğunu belirtti.

Toplu mezarın tarihinin Şabaniye Ayaklanmasına dayandığını bildiren Nai, şimdiye kadar tespit edilmemiş çok sayıda toplu mezarın olduğunu söyledi.

1980 ile 1991 yılları arasında, Saddam Hüseyin rejimi tarafından 1 milyonu aşkın kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, terör örgütü DAİŞ ardında 200’ü aşkın toplu mezar bıraktı.

Bu mezarlarda 12 bin cesedin olduğu belirtiliyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv