Necef’te Baas döneminden kalma toplu mezar bulundu

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Irak’ın güneyindeki Necef kentinde toplu mezar bulundu.

AFP’de yer alan haberde, Necef kentinde bulunan toplu mezarın 1990’lı yıllara ait olduğu belirtildi.

Toplu mezarda şimdiye kadar 15 ceset bulunurken, söz konusu alanda 100 cesedin olduğunun düşünüldüğü ifade edildi.

Şehitler Kurumu Müdürü Abdullah el-Nai, toplu mezarda 100’den fazla cesedin olduğunu kaydederek, sayının artma durumunun durumun olduğunu belirtti.

Toplu mezarın tarihinin Şabaniye Ayaklanmasına dayandığını bildiren Nai, şimdiye kadar tespit edilmemiş çok sayıda toplu mezarın olduğunu söyledi.

1980 ile 1991 yılları arasında, Saddam Hüseyin rejimi tarafından 1 milyonu aşkın kişinin öldürüldüğü bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, terör örgütü DAİŞ ardında 200’ü aşkın toplu mezar bıraktı.

Bu mezarlarda 12 bin cesedin olduğu belirtiliyor.