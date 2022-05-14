Lavrov: Rusya'ya yönelik hibrit savaşın sonuçlarını herkes hissedecek

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı hibrit savaşı yürüttüğünü kaydederek, bunun sonuçlarının herkes tarafından hissedileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri ve Savunma Politikaları Konseyi’nde yaptığı konuşmada, ‘Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın sonuçlarını tüm dünyanın hissedeceğini’ söyledi.

Lavrov, “Kolektif Batı bize karşı kapsamlı bir hibrit savaş ilan etti ve tüm bunların ne kadar süreceğini tahmin etmek zor, ancak sonuçlarını istisnasız olarak herkesin hissedeceği açık” dedi.

ABD ve Avrupalı politikacıların Rusya'yı tecrit etmeye yönelik tüm girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu öne süren Lavrov, bunun birçok uzman tarafından da dile getirildiğine dikkat çekti.

Lavrov, Batı'nın Rusya'nın itibarını sarsmaya yönelik politikasını ‘yağmacı’ olarak nitelendirerek, Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların Moskova’yı eski ‘altın milyar’ dışındaki ülkelere daha da yaklaştırdığını ve bunun karşılıklı olan kaçınılmaz bir süreç olduğunu kaydetti.

Lavrov ayrıca, AB’nin bağımsızlığını tamamen kaybetmek üzere olduğunu ve Avrupalıların yaşam kalitesini ABD’nin çıkarlarına feda ettiğini vurguladı.

‘RUSYA İLE DOĞU ÜLKELERİ ARASINDAKİ YAKINLAŞMA KAÇINILMAZ’

Lavrov, Rusya’nın Doğu ülkeleriyle yakınlaşmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak, “Rusya ve Çin ilişkileri tarihindeki en iyi dönemi yaşıyor, Hindistan ile imtiyazlı stratejik ortaklık derinleşiyor, Cezayir, Mısır ile stratejik ortaklık ve Basra Körfezi ülkeleriyle ilişkiler yeni bir seviyeye ulaşıyor" dedi.

Aynı şeyin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği, Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkeler, Orta Doğu, Asya, Afrika, Latin Amerika için de geçerli olduğunu belirten Lavrov, “Mevcut kritik aşamada, Rusya ve diğer ülkelerin dünya düzeninin gelecekteki mimarisindeki yerinin belirlendiğinin farkındayız” diye konuştu.

‘RUS DİPLOMATLAR ARASINDA HAİN YOK’

Rus diplomatlar arasında ‘hainler’ olduğu yönündeki iddialara yanıt veren Lavrov, diplomatlar arasında hain bulunmadığını, Rusya dışında bu tür girişimlerde bulunulmasına ve dış siyasi duruma rağmen diplomatların işlerini iyi niyetle yapmaya devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Zamanın gerekliliğine uygun olarak, profesyonel sorumluluklarımızı tam olarak sadakatle yerine getiriyoruz. Diplomatlar arasında hain bulamadık, her ne kadar hem ülke dışında hem de içeride bu tür girişimler olsa da.”

Lavrov, Rus diplomatların bazen sağlık ve yaşam için risk oluşturan olağanüstü koşullarda çalışmak zorunda kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Lavrov ayrıca, Soğuk Savaş'ın en karanlık yıllarında bile, Batı ile ilişkilerin genel atmosferini bozan böylesine büyük bir eş zamanlı diplomat sınır dışı etme olayının yaşanmadığını kaydetti.