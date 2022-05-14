Başbakan BAE’nin başkenti Abu Dabi’de

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yaşamını yitiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın taziyesine katılmak ve BAE Devlet Başkanı seçilen Muhammed bin Zayid’i tebrik etmek üzere Abu Dabi’ye gitti.

Bin Zayid’i BAE Devlet Başkanı olarak seçilmesinden ötürü tebrik eden Başbakan, akşam saatlerinde Abu Dabi’de, BAE’nin yeni lideri Bin Zayid’le bir araya geldi.

Halife bin Zayid’in vefatından ötürü kendisinin ve Kürdistan halkının acıyı paylaştığını vurgulayan Başbakan, Muhammed bin Zayid’e de Devlet Başkanı seçilmesinden ötürü tebriklerini ileterek, başarı dileğinde bulundu.