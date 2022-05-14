Politika

ABD ve NATO’dan Ukrayna görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşını görüştü.
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ABD NATO Antony Blinken Jens Stoltenberg

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken ve Stoltenberg bir telefon görüşmesi yaptı.

Berlin'de bugün başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısını ele alan Blinken ve Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı ''yıkıcı savaşı'' kınadı.

Ukrayna halkına ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yineleyen Blinken ve Stoltenberg, 28-30 Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını da ele aldı.

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