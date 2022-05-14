Spor

FA Cup’ın sahibi Liverpool

İngiltere FA Cup Final maçında Liverpool, Chelsea’yi penaltılarda 6-5 mağlup ederek FA Cup’ı müzesine götürdü. Liverpool, bu sezon ikinci kupasını kaldırmış oldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Liverpool Chelsea FA Cup ingiltere

HABER MERKEZİ

İngiltere FA Cup Final müsabakasında Chelsea ile Liverpool Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Penaltılara giden karşılaşmayı Liverpool 6-5 kazanarak FA Cup'ı müzesine götürdü.

Liverpool bu sonuçla birlikte 16 yıllık aranın ardından tekrardan FA Cup’ı kazanmıştı oldu.

Kırmızılar, daha önce 2005-06 sezonunda finalde West Ham United’i penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Ayrıca Liverpool, bu sezonki ikinci kupa zaferine imza atmış oldu.

İngiltere Lig Kupası'nın alan Kırmızılar, bu kez de İngiltere FA Cup'ı da müzesine götürerek sezon tamamlanmadan ikinci kupasını kazandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv