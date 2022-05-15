Politika

İsveç Dışişleri Bakanı: PKK'nin terör örgütü olduğuna inanıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nin terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi.
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Ann Linde
Ann Linde
dünya Ann Linde İsveç Finlandiya

HABER MERKEZİ

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nin terör örgütü olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yi terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz" dedi.

Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.

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