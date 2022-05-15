Gözlemevi: İsrail saldırısında 6 Suriye askeri öldü

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün yaptığı açıklamada, “İsrail’in Cuma akşamı Suriye topraklarına yönelik saldırısı sonucu yaşanan can kayıpları arttı. Zira ölen asker sayısı, subay ve astsubaylar olmak üzere 6’ya yükseldi. Bunların 5’i Hava Savunma Güçleri’nden. Bu askerlerin tümü İsrail’in Hama kenti kırsalında yer alan Masyaf’ın batısındaki Vadi el-Uyun ile Masyaf’ın güneydoğusundaki Süveyda bölgesine düzenlediği saldırıyı püskürtme girişimleri sırasında bir hava savunma aracının doğrudan hedef alınması sonucu öldü. Asker ve siviller arasında çeşitli şekilde yaralananlar olduğu için ölü sayısı artabilir” ifadelerine yer verdi.

Gözlemevi açıklamasında, “İran milislerinin mevzilerini hedef alan İsrail bombardımanı sonucu ölen 4 savaşçının uyruğu şu ana kadar tespit edilemedi. 7 unsur yaralandı. İsrail savaş uçakları (Hama’nın) Masyaf bölgesinde İran’a ait silah depolarına ve mevzilere en az 8 füze fırlattı” bilgisine yer verdi.

İsrail 2022’nin başından bu yana Suriye’de 12 saldırı gerçekleştirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın askeri bir kaynaktan aktardığına göre, İsrail’in Cuma günü Suriye’nin orta bölümüne düzenlediği hava saldırısı sonucu aralarında 1 sivilin de bulunduğu ölenlerin olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, AFP’nin saldırıyla ilgili açıklama talebine verdiği yanıtta, yabancı basın yayın organlarının haberleri üzerinde yorum yapmadığını belirtti.