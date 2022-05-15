Başbakan: Kürdistan öğretmenlerinin öncü rolleri oldu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Öğretmenler Sendikası'nın kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sendika başkanı ve üyeleri ile tüm Kürdistan öğretmenleri tebrik ederek başarılar dileyen Başbakan mesajında, “Kürdistan öğretmenlerin, Kürdistan halkının mücadelesinin farklı dönem ve aşamalarından bugüne kadar, Kürdistan halkının meşru haklarını savunma ve yeni nesiller yetiştirmede, öncü rolleri olmuştur. Bu nedenle Kürdistan'daki tüm öğretmenleri, eğitim ve öğretimin kutsal mesajını aktardıkları için saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başbakan mesajının devamında, öğretmenlerin doğru ve ileri eğitimle sağlıklı bir toplum inşa edebileceğini vurgulayan başbakan, “Öğretmenler, doğru ve ilerici bir eğitimle Kürdistan'ın gelişme ve ilerleme sürecinin bir parçası olan sağlıklı, vatansever ve yaratıcı insanlar yetiştiren bir toplum inşa edebilirler” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani mesajının sonunda, en zorlu dönemlerde bile çalışmalarını sürdürmek için her türlü çabayı gösteren Kürdistanlı öğretmenlere teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin öğretmenlere daha fazla hizmet sunması temennisinde bulundu.