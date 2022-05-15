Saudi Aramco: Kâr oranımız yüzde 82 arttı

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2021’in ilk çeyreğinde kaydedilen 81,4 milyar riyal (21,7 milyar dolar) kârın, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 82 oranında bir artışla 148,0 milyar riyale (39.5 milyar dolar) ulaştığı ifade edildi.

Bunun ham petrol fiyatları ve satış hacimlerindeki artışın yanı sıra rafinaj, işleme ve pazarlama işinin kâr marjlarındaki iyileşmeden kaynaklandığı vurgulandı.

Şirket, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği 2020 yılına kıyasla 2021 yıllık net kârında yüzde 124 oranında artış bildirmişti.

Saudi Aramco tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre şirketin piyasa değeri ABD merkezli Apple şirketini geçti. Böylece Suudi petrol devi, dünyanın en değerli şirketi haline geldi.

Saudi Aramco hissesi 46,20 riyale yükselirken, şirketin piyasa değeri 2 trilyon 464 milyar dolara (9.24 trilyon riyal) ulaştı.

Apple şirketinin piyasa değeri ise, 2 trilyon 461 milyar dolar oldu.