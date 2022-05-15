6 kent için sağanak uyarısı

HABER MERKEZİ

Geçen haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle düşüş yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra bölgede görülecek gök gürültülü sağanağın, Antep, Kilis, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.