Yaşam

6 kent için sağanak uyarısı

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre, Antep, Kilis, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır ve Batman’da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan yağış Diyarbakır Urfa

HABER MERKEZİ

Geçen haftalarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle düşüş yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra bölgede görülecek gök gürültülü sağanağın, Antep, Kilis, Adıyaman, Urfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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