Rusya: İki S-300 hava savunma füze sistemini vurduk

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’nın farklı bölgelerinde taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Zaporijya, Paraskoviyevka, Konstantinovka ve Novomihaylovka yerleşim birimleri civarında 2 komuta merkezi, 11 birlik müstahkem mevkisi ve mühimmat, füze ve top silahlarının bulunduğu 4 cephaneliğin vurulduğunu kaydetti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin, Ukrayna askerleri ve teknik araçların bulunduğu 32 bölgeyi ateş altına aldığını ifade eden Konaşenkov, “Sumi bölgesinde Şpilevka yakınlarında 2 adet S-300 hava savunma füze fırlatma sistemi ve radarı yok edildi” dedi.

Füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait 6 komuta merkezi, 13 topçu bataryası ile asker ve teknik araçların toplandığı 123 alanı imha ettiğini bildiren Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 150’ye yakın milliyetçi silahlı gücün etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Rus hava savunma sistemlerinin Donetsk, Luhansk, Harkiv bölgelerinde ve Yılan Adası üzerinde toplam 15 Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu belirten Konaşenkov, Kherson ve Kharkiv bölgelerinde havada Toçka-U füzesi ile 11 Smerç çok namlulu roketatar mermisinin yok edildiğini aktardı.

Konaşenkov, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 165 uçak, 125 helikopter, 879 insansız hava aracı, 306 hava savunma füze sistemi, 3 bin 98 tank ve zırhlı araç, 381 çok namlulu roketatar, 1525 obüs ve havan topu, 2 bin 934 özel askeri araç imha edildi” diye konuştu.