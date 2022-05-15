Tottenham Şampiyonlar Ligi umudunu son haftaya taşıdı

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İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham, Burnley'yi ağırladı.

Büyük bir bölümü golsüz geçilen ilk yarının son dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in çevirdiği top, Ashley Barnes'ın eline çarptı ve Tottenham penaltı kazandı.

Uzun süren VAR incelemesinin ardından penaltı kararı iptal edilmedi ve Harry Kane, 45+8'de ağları havalandırdı.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda üstünlüğünü korumayı başaran Tottenham, sahadan 3 puanla ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Kuzey Londra ekibi, aldığı galibiyetle puanını 68'e yaptı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.

TOTTENHAM, ARSENAL’İ BEKLEYECEK

Burnley'yi mağlup eden Tottenham, son haftaya avantajlı bir konumda girebilmek için Arsenal'in yarın Newcastle United karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Arsenal'in puan kaybetmesi halinde ligin son haftasına dördüncü sırada başlayacak Tottenham, ligden düşmesi kesinleşen Norwich City'yi mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Arsenal'in Newcastle United'ı mağlup etmesi halinde ise Tottenham, rakibinin son hafta Everton'a takılmasını bekleyecek.