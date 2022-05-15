Politika

Orduya 3 saldırı: 43 ölü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da orduya düzenlenen 3 saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 43 kişi yaşamını yitirdi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Burkina Faso ordu saldırılar

HABER MERKEZİ

Burkina Faso basınındaki haberlere göre, Sahel bölgesinde yer alan Oudalan ilçesinde askerlere kurulan pusuda 5 gönüllü milis ve bir sivil hayatını kaybetti.

Aynı bölgedeki Guessel ilçesinde bu olayın hemen akabinde düzenlenen diğer saldırıda da 8 gönüllü milis ve 12 sivil yaşamını yitirdi.

Benin sınırındaki Kompienga ilçesinde sivil araçlardan oluşan konvoya eskortluk eden gönüllü milislere düzenlenen saldırıda da aralarında kadın, çocuk ve milislerin de bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DAİŞ bağlantılı gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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