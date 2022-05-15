Politika

Sadr’dan yeni karar: Müzakereleri durduruyoruz

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak’ta diğer taraflara fırsat tanımak için 30 gün süreyle hükümeti kurma müzakerelerine ara verdiklerini açıkladı.
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Mukteda es-Sadr
Mukteda es-Sadr
Irak Mukteda es-Sadr Irak hükümet müzakereler

ERBİL (K24)

Irak'ta genel seçimlerden birinci çıkan ve parlamentoda 75 sandalyeye sahip olan Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ulusal çoğunluk hükümetini kuramadıklarını belirtti.

Mukteda es-Sadr, diğer siyasi taraflara fırsat tanımak için 30 gün süreyle müzakereleri askıya aldıklarını ifade etti.

Bu sürenin sonunda hükümetin oluşması halinde tarafları tebrik edeceklerini belirten Sadr, aksi takdirde yeni bir karar alacaklarını vurguladı.

Sadr, alacakları olası karara dair bilgi vermedi.

Sadr, daha önce İran’a yakın Koordinasyon Çerçevesi’ne hükümeti kurmaları için 40 günlük süre vermişti.

Sadr Hareketi, Sünnileri parlamentoda temsil eden en büyük grup Egemenlik Koalisyonu ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile üçlü ittifak kurmuştu.

Sadr, İran’a yakın Şii gruplarla hükümet ortağı olmayacağını açıklamıştı.

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