Hoşyar Zebari’den Irak Federal Mahkemesi’ne tepki: Zulmün önüne geçilmeli

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Irak Federal Mahkamesi’nin yasama ve yürütme üzerindeki müdahalelerine tepki gösterdi.

Federal Mahkeme’nin anayasallığının tartışmalı olduğunu vurgulayan Hoşyar Zebari, “Yine anayasallığı tartışmalı olan Federal Mahkeme, kendisini siyasi ve seçim sürecinin hakimi konumuna getirmekte” ifadelerini kullandı.

Federal Mahkeme’nin ülkenin diğer iki anayasal gücü yasama ve yürütmeyi yok saydığını belirten Zevari, “Federal Mahkeme, bir irade gibi hareket etmekte ve yasama ve yürütme erklerini yok saymakta” ifadelerini kullandı.

Yargının siyasallaştığını ve bunun önüne geçilmesi gerektiğini belirten Zebari, “Siyasallaşan yargının zulmünün önüne geçilmeli, yargı üzerinde hukuk dışında bir otorite yoktur” değerlendirmesinde bulundu.