Politika

Kılıçdaroğlu Kürtçe şarkı paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin AK Partili Derince Belediyesi’nin Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini iptal etmesine tepki gösterdi.
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
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HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla AK Partili Derince Belediyesi’nin Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini iptal etmesine tepki gösterdi.

“AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan'ın seslendirdiği Dar Hejirokê (İncir Ağacı) şarkısını paylaştı.

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

“Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…”

Kocaeli’nde AK Partili Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden 20 Mayıs’ta Derince Açık Hava Sahnesi’nde düzenlenecek konserin iptali şöyle duyurulmuştu:

“İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.”

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