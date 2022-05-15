Spor

Milan şampiyonluğa göz kırptı

İtalya Serie A'da ezeli rakibi Inter'in 2 puan önünde olan Milan evinde Atalanta'yı 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Milan Atalanta Serie A

HABER MERKEZİ

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Milan, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşmayı Milan 2-0 kazanarak şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken 56'da Rafael Leao ve 75'te Theo Fernandez'in golleri Milan'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Milan 83 puana yükseldi ve en yakın takipçisi Inter'den 1 maç fazlasıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Atalanta ise 59 puanda kaldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv