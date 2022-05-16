İsveç Türkiye’ye heyet gönderiyor

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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, heyetin Türkiye'ye gideceğini doğrularken, iktidarda bulunan Sosyal Demokrat Parti'sinin, ülkenin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı Rusya'nın tepkisini de değerlendiren Linde, “Rusya, havsa sahamızı ihlal etti, bizim Nazi olduğumuza dair dezenformasyon kampanyaları yaptılar. Siber saldırılar artırılacaktır ve sınırımızda bir hareketlilik yaşanacaktır” dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin yönetiminin dünkü toplantısından NATO'ya üyelik başvurusu yapılması kararı çıkmıştı. Bu kararla birlikte mecliste sağ partilerin de desteği ile İsveç'in NATO üyeliğine başvurusuna kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Linde ile bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın PKK ve YPG'ye açık destek verdiğini söylemişti.

Linde ise PKK’yi terör örgütü olarak gördüklerini, bununla birlikte birçok NATO müttefiki gibi diğer Kürt örgütleriyle görüşmelerinin olduğunu belirterek, “Örneğin, (Türkiye) Kuzeydoğu Suriye'deki tüm Kürtlerin prensipte aynı örgüte ait olduğunu düşünüyorlar. Biz öyle düşünmüyoruz, ABD ve Avrupa Birliği öyle düşünmüyor” ifadelerini kullanmıştı.