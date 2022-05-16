Dolar ve euroda son durum

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Kur bu sabah saatlerinde 20 Aralık'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi 15,50'nin üzerine taşırken euro/TL ise yeni haftanın ilk gününde 16,20'nin üzerini test ettikten sonra 16,18'lerde dengelendi.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerden yüksek gelmesi; ülke merkez bankasının daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağına, ekonomiyi resesyona sürükleyeceği endişelerinin artmasına ve buna paralel dolar talebinin küresel ölçekte güçlü kalmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, geçen hafta Aralık 2002'den bu yana ilk kez 105'i test ederken, art arda 6'ncı haftayı da yükselişle tamamladı. Dolar endeksi bugün 104,5 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi 1,04'ün hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bu hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi'nin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin izleneceğini bildirdi.