Kürdistan'ı bölen Sykes-Picot Antlaşması’nın üzerinden 106 yıl geçti

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16 Mayıs 1916 tarihinde Britanya adına Mark Sykes ve Fransa adına François Georges-Picot tarafından imzalanan ve Rusya tarafından onaylanan antlaşma, Osmanlı Devleti'nin Ortadoğu'daki topraklarının paylaşılması ve yeni sınırların çizilmesini hedefliyordu.

Kürtler için ise antlaşma bir felaketi beraberinde getirdi: Kürdistan 4’e bölündü.

Antlaşma; Osmanlı Devleti yönetimindeki vilayetleri, Birinci Dünya Savaşı’nın galibi olan Britanya ve Fransa arasında paylaştırıyordu.

Britanya antlaşma doğrultusunda Filistin, Ürdün, Güney Irak ve Hayfa ile Akka limanlarını alırken, Fransa da Doğu Akdeniz bölgesi, Adana, Antep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Musul ile Suriye kıyılarını alıyordu.

Mısır Britanya yönetimine girerken, Fransa Mağrip'i kontrolü altına aldı.

Rusya ise Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis ile Kuzey Kürdistan’ın bir kısmını elde etti.

1918’de Fransızlar Musul ve Filistin’i İngilizlere bıraktı.

Nisan 1920’de yapılan San Remo Konferansı’nda Şam ve Mezopotamya manda haline getirildi ve 1948 yılına kadar Filistin Britanya’nın idaresinde kaldı. Irak için de aynı durum geçerli oldu. Fransa ise 1946 yılında Suriye üzerindeki manda ve himayesine son verdi.

Britanya ve Fransa arasında imzalanan bu antlaşmayla Kürdistan; Türkiye, Irak ve Suriye arasında bölüştürüldü.