'DAİŞ'li canlı bomba Urfa'da yakalandı'

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DAİŞ’e ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlattı.

Urfa TEM Şube Müdürlüğünce "Ebi Enes El Kahtani" kod adlı "Beşşar El Mızhen" isimli zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Yakalanan DAİŞ’linin; örgütün Şam vilayeti yöneticileriyle bağlantı kurarak Türkiye'de canlı bomba eylemi yapmayı planladığı belirlendi. (Kaynak: Ajanslar)