BAE gıda devi Kürdistan’da yatırım yapacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı Muhammed Şukri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Gıda Sanayi Firması’nın Kürdistan Bölgesi’nde yatırım yapma kararı aldığını belirtti.

Firmanın Ortadoğu’daki en büyük ikinci büyük gıda firması olduğu ve Kürdistan’da tarım alanında yatırım yapmak istediği ifade edildi.

Yatırım talebinin BAE’li firmadan geldiği ve Kürdistan’ın toprak ve ikliminin tarım için elverişli olduğuna işaret edildi. Açıklamada, yatırım yapmak isteyen BAE’li firmalara her türlü kolaylığın sağlanacağı kaydedildi.

Başbakan Mesrur Barzani ve 9. Kabinenin tarım ve gıda sanayine verdiği önem de açıklamada vurgulandı.

BAE’li firmanın; pirinç, menengiç, nar ve diğer bazı ürünleri yetiştirerek pazarlamayı hedeflediği ve bir dünya markası haline getirmeyi amaçladığı ifade edildi.