Ünlü sanatçı Şehram Nazeri için Erbil’de onur gecesi düzenlendi

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Doğu Kürdistanlı sanatçı Şehram Nazeri için düzenlenen onur gecesinde, sanatçıya Kültür Bakanlığı’nın en yüksek ödülü verildi.

Gecede bir konuşma yapan Kültür Bakanı Heme Heme Said, “Şehram Nazeri edebiyat ve sanat dostu bir ailede dünyaya gözlerini açtığı için çocukluğundan itibaren edebiyat ve sanatla iç içe oldu. 7 yaşındayken Kirmaşan Radyosu’nda şarkıları kaydedildi, yaşı ilerledikçe de sanat ve şarkı dünyasına tamamen dahil oldu” ifadelerini kullandı.

“Nazeri, gerçek bir Kürt olarak ulusunun sanatı, şarkıları ve müziğiyle gurur duyuyor” diyen Bakan Said, “Bu alandaki tüm yeteneklerine dayanarak, ‘Birçok halkların müziği değişime uğramış olsa da Kürt müziği güzelliği ve orijinalliğini korumuştur’ demiştir” diye konuştu.

Nazeri gül yağmuruna tutulurken, Kültür Bakanlığı’nın en yüksek ödülünün yanı sıra Kürdistan Sanatçılar Sendikası altın ödülünü aldı.

Gecenin sonunda Nazeri bir şarkı seslendirdi.