ABD Büyükelçisi’nden Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyareti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresi sona eren ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir araya geldiğini açıkladı.

Başbakan görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada “Erbil Başkonsolosu Robert Palladino’nun da hazır bulunduğu görüşmede Kürdistan Bölgesi ve ABD ilişkilerinin geliştirilmesi için gösterdiği çabadan dolayı ABD'nin Bağdat Büyükelçisi’ne teşekkür ettik” dedi.

Başbakan, Matthew Tueller’e yeni görevinde başarılar diledğini belirtti.

Irak’taki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Başbakan, ticaret ve yatırım başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ve ABD arasındaki ilşkilerin güçlendirilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.