McDonald’s: Rusya’dan tamamen ayrılıyoruz

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ABD merkezli fast food zinciri, Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana yaşanan "insani krizi" ve ülkede "öngörülemeyen çalışma ortamını" gerekçe olarak gösterdi.

Rusya'daki ilk McDonald’s şubesi Moskova'da 1990'larda açılmıştı. O dönemde Sovyetler Birliği, ekonomisini Batılı şirketlere yeni açıyordu ve McDonald’s gibi bir şirketin ülkeye girişi bu yönde çok önemli bir adımdı.

McDonald’s, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Mart ayında Rusya'daki 850 civarındaki restoranını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Faaliyetlerini askıya aldığı dönemde restoranlarındaki 62 bine yakın çalışanına maaş ödemeyi sürdüreceğini belirtirken şirketin CEO'su Chris Kempczinski, Ukrayna'daki çatışmaların "insanların kelimelerin yetmeyeceği şekilde acı çekmesine yol açtığını" ifade etmişti.

McDonald’s, Rusya'daki restoranlarının tamamını yerel bir alıcıya satacağını, tesislerin bundan sonra McDonald’s ismini, logosunu ve menüsünü kullanmaması için çalışmalara başlayacağını belirtti.

Rusya'da işletme sahibi olmanın artık savunulabilir bir tarafı kalmadığını ve değerlerine aykırı olduğunu söyleyen şirket, ülkedeki çalışanlarının maaşlarını satım süreci tamamlanana kadar ödeyeceğini ve önceliğin onlara yeni işletmecilerle iş garantisi sağlamak olduğunu ifade etti.

RENAULT DA RUSYA İLE İŞBİRLİĞİNİ SONLANDIRIYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının başlangıcından bu yana çok sayıda uluslararası şirket ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bunların arasında Coca Cola, Netflix ve Shell gibi devler de bulunuyor.

Fransız otomobil üreticisi Renault da bugün Rusya ile işbirliğini sonlandıracağını duyurdu.

Renault, çoğunluk hisselerini Rus araç üreticisi Avtovaz'a satacağını belirtti.

Bu kararın McDonald’s ve Renault gibi büyük şirketlere geri dönüşü olmayan milyarlarca dolarlık yatırıma mal olacağı düşünülüyor. (Kaynak: BBC)